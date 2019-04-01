Этот контент был опубликован 1 апреля 2019 г. 11:32

Берлин. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Представители Федерального бюро по расследованию авиапроисшествий ФРГ (BFU) работают на месте крушения бизнес-джета, в котором, предположительно, погибла совладелица S7 Наталия Филева, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы ведомства Гермут Фрайтаг.

По его словам, накануне сотрудники ведомства приехали на место крушения.

"Сегодня и, может быть, завтра, они будут работать на месте, осматривать место крушения", - сказал Г.Фрайтаг.

Немецкая полиция не подтверждает личности погибших, но согласно информации российской стороны, 31 марта в катастрофе бизнес-джета Epic-LT при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне), помимо Н.Филевой, погиб ее отец Валерий Карачев и пилот самолета Андрей Дикун.

Сообщалось также, что Межгосударственный авиационный комитет направит своего представителя в Германию для участия в расследовании авиакатастрофы под Франкфуртом, в которой погибла Н.Филева.

"У нас есть контакт с нашими немецкими коллегами. Они нас проинформировали о произошедшем. У нас назначен полномочный представитель. Завтра он будет в Германии для участия в расследовании катастрофы, которое будет вестись представителями BFU Германии", - заявил в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) замглавы МАК Сергей Зайко.

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