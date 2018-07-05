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Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 20:45 05.07.2018 - 20:45

Берлин. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Власти ФРГ выдали ордер на арест 32-летнего тунисца, которого подозревают в оказании помощи Анису Амри, который совершил наезд на посетителей рождественской ярмарки в Берлине в 2016 году, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

АП уточняет, что такая информация появилась в германских СМИ, но в прокуратуре ФРГ ее не подтвердили и не опровергли.

Подозреваемому заочно предъявлены обвинения в соучастии в убийстве и в членстве в террористической организации.

Агентство отмечает, что тунисец, по-видимому, сейчас находится в Ливии и состоит в рядах террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

19 декабря 2016 года 12 человек погибли и около 50 пострадали из-за наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц.

Исполнитель теракта А.Амри позже был застрелен итальянской полицией в Милане. Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГ.

1аю ар

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