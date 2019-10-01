Этот контент был опубликован 1 октября 2019 г. 19:30

Берлин. 1 октября. ИНТЕРФАКС - На Международной космической станции в 2020 году вновь появится астронавт из Германии - Маттиас Маурер, сообщает во вторник издание "Рейнпфальц" со ссылкой на гендиректора Европейского космического агентства (ESA) Яна Вернера.

Мауреру 49 лет, он единственный из семи астронавтов ESA, который до сих пор не был в космосе.

"Желаю вам удачи, чтобы все поскорее началось, чтобы старт и возвращение прошли благополучно, и чтобы это пошло на пользу всем нам", - написал в твиттере глава МИД ФРГ Хайко Маас.

По образованию Маурер инженер, в 2017 году он закончил обучение на астронавта. Пока неизвестно, когда именно Маурер отправится на станцию, ясно, что он займет место итальянского астронавта Луки Пармитано, который сейчас находится на МКС, но только после француза Тома Песке.

Предыдущий германский астронавт - Александр Герст - вернулся с МКС на Землю 20 декабря 2018 года.

1тф ав

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