Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 14:41

Берлин. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Германские компании в России недополучили около 1,1 млрд евро из-за санкций, введенных США, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Германо-российской внешнеторговой палатой (AHK).

При этом ограничительные меры Европейского союза в меньшей степени отразились на российском бизнесе компаний из ФРГ, приводит данные исследования издание Deutsche Welle.

Большинство участников опроса считают, что для поддержания бизнеса с Россией канцлеру ФРГ Ангеле Меркель следует принимать более деятельное участие в торговых отношениях двух стран.

Так, 87% респондентов полагают, что ей необходимо участвовать в крупных российских отраслевых конференциях, например, в Петербургском международном экономическом форуме. В 2019 году на нем побывал министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

Присутствие политиков более высокого ранга может "послать отчетливый сигнал" Москве, не нарушая рамок санкций в отношении России, отметил председатель правления AHK Маттиас Шепп. По его словам, немецкие фирмы в целом положительно оценивают свой бизнес в России и ожидают увеличения выручки и прибыли, несмотря на слабую российскую экономику.

Инвестировать в Россию хотели бы 39% опрошенных компаний, добавил Шепп. При этом оценка делового климата остается сдержанной, подчеркнул он.

В опросе AHK принимали участие представители 141 германской компании.

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