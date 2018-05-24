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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 21:28 24.05.2018 - 21:28

Берлин. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Депутат Бундестага, член правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АДГ) Мартин Зихерт выступил с инициативой запретить работать гражданам-мусульманам определенных профессий, если они постятся в месяц Рамадан.

Подобную меру он предложил ввести для мусульман, которые в частности работают врачами, медсёстрами, пилотами, водителями автобусов и трамваев.

"Какой пациент должен быть прооперирован хирургом, который не пил воду в течение 12 часов", - приводят германские СМИ слова М.Зихерта.

СМИ напоминают, что в ФРГ проживают около четырех миллионов мусульман, в том числе турки, которые живут здесь в течение десятилетий, мигранты и те, которые ищут в стране убежища, а также большое количество беженцев из Сирии, Ирака и других мест.

кю ар

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