Германский депутат предложил запретить работать мусульманам определенных профессий в течение месяца Рамадан
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Берлин. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Депутат Бундестага, член правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АДГ) Мартин Зихерт выступил с инициативой запретить работать гражданам-мусульманам определенных профессий, если они постятся в месяц Рамадан.
Подобную меру он предложил ввести для мусульман, которые в частности работают врачами, медсёстрами, пилотами, водителями автобусов и трамваев.
"Какой пациент должен быть прооперирован хирургом, который не пил воду в течение 12 часов", - приводят германские СМИ слова М.Зихерта.
СМИ напоминают, что в ФРГ проживают около четырех миллионов мусульман, в том числе турки, которые живут здесь в течение десятилетий, мигранты и те, которые ищут в стране убежища, а также большое количество беженцев из Сирии, Ирака и других мест.
кю ар
Интерфакс