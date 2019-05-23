Этот контент был опубликован 23 мая 2019 г. 16:28

Дубай. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Высокопоставленный представитель МИД ФРГ Йенс Плотнер отправился в четверг в Тегеран, чтобы обсудить с замглавой МИД Ирана Аббасом Аракчи дальнейшее выполнение условий Совместного всеобъемлющего плана действий по иранскому атому (СВПД), сообщает Associated Press со ссылкой на заявление МИД ФРГ.

"Ситуация в Персидском заливе и во всем регионе, а также ситуация вокруг ядерного соглашения, подписанного в Вене, чрезвычайно серьезны. Существует реальный риск эскалации, в том числе и из-за неверных интерпретаций. В этой ситуации диалог крайне важен", - пояснили агентству в МИД ФРГ суть визита дипломата в Иран.

В соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, подписанным Ираном и странами "шестерки" (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай и ФРГ) в 2015 году, Иран обязался ввести ограничения на свою ядерную программу в обмен на снятие санкций, введенных за нее.

8 мая 2018 года президент США Дональда Трамп издал указ о выходе из этого соглашения.

Другие страны, подписавшие соглашение, неоднократно заявляли, что сделка работает и должна сохраняться.

8 мая 2019 года стало известно, что Тегеран в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций прекращает выполнять некоторые свои обязательства по сделке. Рухани, комментируя это решение, заявил, что Тегеран дает европейским участникам ядерного соглашения 60 дней на переговоры по выполнению СВПД.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!