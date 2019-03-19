Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 11:08

Берлин. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Госминистр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот во вторник заявил, что Евросоюз очень устал от переговоров по Brexit, сообщает агентство Associated Press.

"Мы действительно очень устали от этих переговоров", - сказал М.Рот, комментируя ситуацию вокруг подготовки к выходу Великобритании из ЕС.

Министр отметил, что ожидает от британского правительства "ясных и конкретных" предложений относительно разрешения сложившейся ситуации.

"Это не какая-то игра. Это очень серьезная ситуация, которая касается не только людей в Великобритании, но и людей в Евросоюзе", - добавил он.

М.Рот вновь указал, что Германия поддерживает соглашение, которое британский премьер Тереза Мэй согласовала с Брюсселем.

Как сообщалось, парламент Великобритании дважды голосовал по предложенному Т.Мэй соглашению, и оба раза отверг эту сделку.

Накануне спикер Палаты общин Джон Беркоу исключил проведение очередного голосования по Brexit, если Т.Мэй не внесет изменения в предложение об условиях выхода Великобритании из ЕС. При этом в Брюсселе неоднократно заявляли, что не готовы менять параметры сделки.

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