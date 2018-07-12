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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 11:57 12.07.2018 - 11:57

Берлин. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Верховный суд германской земли Шлезвиг-Гольштейн решил, что выдача Испании экс-главы Женералитата (правительства) Каталонии Карлеса Пучдемона по обвинению в растрате государственных средств возможна, сообщил в четверг онлайн-портал газета "Зюддойче цайтунг".

Тем не менее, для выдачи К.Пучдемона испанской стороне требуется согласие немецкой прокуратуры. При этом пока К.Пучдемон остается на свободе.

В настоящее время К.Пучдемон находится в ФРГ под подпиской о невыезде. При этом ему предписано соблюдать ряд правил, в том числе раз в неделю посещать отделение полиции.

Бывший глава правительства Каталонии был задержан на севере Германии в конце мая после того, как Испания выдала европейский ордер на его арест.

Испанское правосудие обвиняет К.Пучдемона в сепаратизме и в организации незаконного референдума о самоопределении, а также в незаконном присвоении государственных средств

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