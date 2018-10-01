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Этот контент был опубликован 1 октября 2018 г. 11:07 01.10.2018 - 11:07

Берлин. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Верховный суд германского города Бамберг (федеральная земля Бавария) одобрил экстрадицию в Бельгию иранского дипломата, которого подозревают в подготовке теракта во Франции, сообщают в понедельник западные СМИ.

"Этот человек не может ссылаться на дипломатическую неприкосновенность, потому что он несколько дней находился в отпуске за пределами принимающей его страны - Австрии, и путешествовал оттуда не в то государство, которое его направило", - цитируют СМИ выдержки из заявления суда.

Ранее сообщалось, что сотрудника иранского посольства в Вене, имя которого изначально не называлось, задержали в июле в Германии. Позже судебные власти идентифицировали его как Ассадоллу Ассади. Его подозревают в подготовке теракта во Франции на встрече, которую организовала иранская оппозиционная политическая группа "Организация моджахедов иранского народа".

В свою очередь в рамках расследования этого дела бельгийская полиция задержала двух человек, подозреваемых в подготовке этого теракта, и направила запрос на экстрадицию А.Ассади.

1кю аю ав

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