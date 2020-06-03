Этот контент был опубликован 3 июня 2020 г. 15:03

Вашингтон. 3 июня. ИНТЕРФАКС - В сети Интернет распространяется дезинформация, связанная с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), сообщило в среду издание The Hill.

По его данным, публикуются необоснованные сообщения о том, что арест Флойда был инсценирован, а также утверждения, что смерть афроамериканца является частью международного заговора с целью дестабилизировать обстановку в США.

Некоторые люди уверены, что афроамериканец жив, а арестованный по обвинению в убийстве Флойда офицер полиции Дерек Човин и вовсе является актером.

Платформой для большинcтва необоснованных утверждений стал Twitter. В одном из аккаунтов соцсети была опубликована запись: "Убийство Джорджа Флойда является частью операции российской военной разведки". Твит набрал около 4,4 тыс. лайков и 1,8 тыс. репостов.

Запись в другом аккаунте содержала утверждение о том, что Дерек Човин был запечатлен в шляпе, на которой было написано: "Сделаем Америку Белой Снова". Этот твит получил более 19 тыс. репостов.

"Как только возникает путаница или (появляется - ИФ) то, о чем люди не знают, открывается возможность для распространения дезинформации" - цитирует The Hill слова сотрудника проекта First Draft по борьбе с дезинформацией Дайары Таунс.

По ее словам, отдельные лица используют отсутствие ненадежной информации в своих целях, распространяя ложные сведения.

Большое количество распространенной дезинформации касалось протестов в связи с гибелью афроамериканца. Их организацию приписывают международному движению по борьбе с фашизмом "Антифа".

Сторонники такой теории ссылаются на аккаунты в социальных сетях, которые выступают от лица "Атнифа" и призывают к насильственным действиям.

На этой неделе Twitter удалил аккаунт Antifa_US после того, как тот опубликовал запись, разжигающую насилие. Отмечается, что этот аккаунт принадлежал неонацистской организации Identity Evropa.

По словам директора по исследовательской работе в Гарвардском университете Джоан Донован, на протяжении нескольких лет "правые провокаторы выдавали себя за антифашистов, ...прилагая все усилия" ради того, чтобы дестабилизировать обстановку у левых.

Президент США Дональд Трамп также обвиняет "Антифа" в разжигании протестов, вспыхнувших после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. На этой неделе Трамп написал в твиттере, что объявит "Антифа" террористической организацией.

1ви ар

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