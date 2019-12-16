Этот контент был опубликован 16 декабря 2019 г. 20:30

Иерусалим. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Израильский политик Гидеон Саар начал предвыборную кампанию, по итогам которого определится председатель партии "Ликуд", которую с 2005 года возглавляет премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщают израильские СМИ.

"Те, кто хотят победы (на выборах оппозиционной - ИФ) "Кахоль Лаван", пусть не голосуют за меня в следующий четверг, пусть голосуют за Нетаньяху. От всех остальных я жду поддержки во имя победы "Ликуда" и правого лагеря", - сказал он.

Мероприятие, на котором депутат Кнессета объявил о старте кампании, состоялось в городе Ор-Йехуда. Возле здания, где оно проходило, собрались сторонники Нетаньяху, которые выкрикивали лозунги против Саара.

Нетаньяху возглавлял с 1993 по 1997 годы, а затем с 2005 года.

Праймериз на пост главы партии состоятся 26 декабря.

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