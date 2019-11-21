Этот контент был опубликован 21 ноября 2019 г. 12:54

Иерусалим. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Представитель израильской партии "Ликуд" Гидеон Саар заявил, что сможет сформировать новое правительство страны.

"Я сформирую следующее правительство и объединю Израиль", - сказал он, выступая в четверг на дипломатической конференции, организованной израильским изданием "Джерузалем пост".

При этом он высказал сомнение относительно того, что его однопартийцу Биньямину Нетаньяху удастся создать новую коалицию.

Заявления Саара прозвучали на фоне властного кризиса в Израиле, где уже длительное время шли безуспешные коалиционные переговоры между Нетаньяху и представителем оппозиционной партии "Кахоль-Лаван" Бенни Ганцем.

В полночь четверга завершился отведенный президентом Израиля Реувеном Ривлиным срок, за который Ганц должен был завершить коалиционные переговоры.

В последующие три недели полномочиями на формирование правительства будет обладать кнессет (парламент Израиля).

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