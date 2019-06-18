Гонконг. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Глава администрации Гонконга Кэрри Лам во вторник вновь принесла извинения за серьезные сложности, которые возникли с рассмотрением поправок к закону об экстрадиции и привели к масштабным акциям протеста, сообщает сингапурское издание "Стрейтс таймс".

"Я должна лично взять на себя основную часть ответственности... я приношу самые искренние извинения всем гражданам Гонконга", - цитирует газета ее слова.

Она подчеркнула, что власти Гонконга не возобновят процесс рассмотрения поправок к закону до тех пор, пока общественный конфликт вокруг него не будет решен. Лам при этом отметила, что противникам этой инициативы не стоит чего-либо опасаться, если они будут участвовать лишь в мирных демонстрациях.

В то же время она отметила, что она и ее команда продолжат упорную работу в следующие три года. "Стрейтс таймс" уточняет, что тем самым Кэрри Лам дала понять, что не собирается уходить в отставку.

Массовые протесты развернулись в Гонконге накануне намеченного на 12 июня рассмотрения в законодательном собрании поправок к закону об экстрадиции. Эти поправки предусматривают право властей Гонконга выдавать материковому Китаю и другим странам, с которыми у них нет соглашения об экстрадиции, подозреваемых в совершении преступлений.

На прошлой неделе властями было принято решение отложить рассмотрение поправок к законопроекту, а глава Гонконга Кэрри Лам в правительственном заявлении в субботу принесла извинения за то, что не было в полной мере учтено мнение населения по поводу поправок.

Пекин поддержал это решение администрации Гонконга.

Во вторник официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что Китай не намерен мириться с попытками некоторых иностранных представителей вмешиваться в его внутренние дела, включая события в Гонконге, и выдвигать необоснованные обвинения.

В ответ на вопрос о том, будет ли на предполагаемой встрече председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на саммите G20 в японской Осаке обсуждаться вопрос о массовых выступлениях в Гонконге, дипломат сказал, что китайская сторона готова разъяснять иностранным лидерам свою внутреннюю политику.

"Однако если кто-то предубежденно относится к внутренним делам Китая, выдвигает необоснованные обвинения в адрес китайских властей в связи с тем, что произошло в специальном административном районе Китая Гонконге, и даже пытается вмешаться во внутренние дела Китая, то КНР категорически выступает против этого", - подчеркнул Лу Кан.

1аю

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