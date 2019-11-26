Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 5:40

Гонконг. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Кэрри Лэм, возглавляющая администрацию Гонконга, выразила надежду, что установившееся в городе накануне спокойствие в ходе и после выборов в местные советы будет сохраняться.

Она отметила на брифинге, что рассчитывает, что порядок и прекращение массовых протестов "является сигналом", что население решило положить конец насилию.

"Я признаю, что эти конкретные выборы ясно показали, что многие избиратели хотели выразить свои мнения и взгляды правительству, мне", - сказала она.

По ее словам, "взгляды и мнения ... они довольно разнообразны, и есть люди, которые хотели продемонстрировать, что они больше не могут терпеть насилие на улицах".

"Есть, конечно, и такие, которые считают, что правительство не справилось грамотно с законодательной деятельностью и ее последствиями".

Чиновник подчеркнула: "То, что нам нужно сделать сейчас, - это наладить диалог с сообществом и пригласить лидеров общественных групп, чтобы мы смогли проанализировать причины беспорядков и глубоко укоренившихся социальных проблем Гонконга, найти решения".

Накануне Лэм заявил, что власти Гонконга с уважением относятся к результатам выборов, и будут серьезно учитывать мнение населения города.

"Правительство уважает результаты выборов", - говорилось в распространенном заявлении главы администрации.

Она отметила: "Правительство, безусловно, будет со всем вниманием прислушиваться к мнению граждан и серьезно реагировать на них".

В Пекине в понедельник выразили решительную поддержку Лэм.

"Центральное правительство Китая решительно поддерживает главу специального административного района Кэрри Лэм", - заявил на брифинге журналистам представитель МИД Китая Гэн Шуан.

Он отметил, что Пекин также поддерживает действия полиции и судебных органов в Гонконге.

Глава МИД Китая Ван И заявил, что, вне зависимости от результатов выборов, Гонконг был и остается китайским.

"Любые попытки нанести вред или воспрепятствовать процветанию и стабильности в Гонконге не увенчаются успехом", - сказал дипломат журналистам после встречи в Токио с японским премьером Синдзо Абэ.

Он подчеркнул, что "независимо от того, что происходит, Гонконг является частью Китая и особым административным районом Китая".

На прошедших в минувшее воскресенье в Гонконге выборах в окружные советы, по данным местных СМИ, убедительную победу одержали сторонники развития демократии, получившие большинство мест в 17 из 18 советов.

Выборы состоялись в условиях напряженности из-за массовых протестных выступлений, продолжающихся в Гонконге с июня текущего года. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжались с новыми требованиями, в частности, введения в административном районе системы прямых выборов руководства. Протестующие также выступали против жестоких действий полиции, сопровождавших предыдущие протестные акции.

1гк пч

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