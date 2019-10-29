Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 8:17

Гонконг. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила о необходимости решительно бороться с насилием и беспорядками во время акций протеста, сообщают азиатские СМИ.

"Нынешняя ситуация, с которой мы столкнулись, представляет собой насильственные действия, направленные против властей. И самый эффективный способ решения этой ситуации - это решительная борьба против насилия", - сказала Кэрри Лэм.

"Многие жители Гонконга, возможно, не очень довольны и обижены в связи с политикой правительства, на то, как правительство решает кризис, но сейчас пришло время для того, чтобы приложить все наши усилия и сказать "нет" насилию", - отметила глава администрации Гонконга.

Комментирую сообщения западных СМИ о том, что Пекин рассматривает возможность отстранения ее от должности, Кэрри Лэм сказала, что "с самого начала и до сегодняшнего момента центральное правительство оказывает поддержку".

Она также подчеркнула, что в Пекине считают, что она сможет сама "урегулировать ситуацию и положить конец насилию и вернуть жизнь в Гонконге к нормальной, как можно скорее".

Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

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