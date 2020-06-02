Этот контент был опубликован 2 июня 2020 г. 6:53

Гонконг. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Глава гонконгской администрации Кэрри Лэм завила, что ряд иностранных государств при оценке разрабатываемого закона о национальной безопасности Гонконга прибегает к двойным стандартам.

"Они очень озабочены те только собственной национальной безопасностью, но и нашей национальной безопасностью. (...) Они смотрят сквозь тонированные стекла", - сказал Лэм на еженедельной пресс-конференции.

"Мы видим, как власти США справляются с беспорядками, и сравниваем их действия с той позицией, которую они занимали в отношении нас, когда почти такие же беспорядки произошли в Гонконге в прошлом году", - отметила глава администрации Гонконга.

Пекин еще в прошлом месяце выдвинул план принятия закона, направленного на борьбу с сепаратизмом, подрывной деятельностью, терроризмом и иностранным вмешательством. На прошедшей недавно сессии Всекитайского собрания народных представителей было принято решение о разработке закона о национальной безопасности Гонконга.

В этой связи президент США Дональд Трамп заявил в минувшую пятницу, что США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР.

"Китай заменил свое обещание следовать принципу "одна страна - две системы" на принцип "одна страна - одна система", - сказал Трамп журналистам.

"Мы начнем рассматривать отказ от ряда привилегий", - сказал он, пояснив, что это касается, в частности, торговли.

Власти Гонконга и Пекина неоднократно заявляли, что права и свободы будут сохранены, подчеркнула во вторник Лам.

По ее словам, "озабоченность общественности" по поводу этого закона вполне понятна, поскольку его проект еще не доработан.

В понедельник в Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона мирных демонстрантов возле Белого дома. Трамп пригрозил применить силу для подавления протестов и беспорядков, вспыхнувших из-за смерти по вине полиции афроамериканца Джеймся Флойда. Комендантский час установлен в десятках городов США, где проходят протестные акции, сопровождаемые столкновениями с силами правопорядка.

1гк ав

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