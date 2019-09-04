Гонконг. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава администрации Гонконга намерена в среду объявить официально о снятии поправок к закону об экстрадиции, которые стали побудительным мотивом для протестных выступлений, сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на свои источники.
Лэм объявит об отмене поправок на встрече с законодателями во второй половине дня. На встречу также приглашены депутаты ВСНП и НПКСК от Гонконга, отмечается в сообщении.
Ссылаясь на правительственного источника, издание пишет: "Лэм подчеркнет, что удаление поправок должно упорядочить законодательную повестку дня, а Законодательный совет должен возобновить работу в октябре после летнего перерыва".
Ранее рассмотрение поправок к закону было отложено, Лэм сообщала, что "законопроект мертв".
Массовые выступления в Гонконге с протестами против поправок к закону об экстрадиции, которые позволили бы властям высылать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая, начались в июне. Позднее они переросли в беспорядки и погромы.
После объявления администрации о том, что рассмотрение изменений в закон отложены, протестующие выдвинули новые требования. В частности, они добиваются рассмотрения дел о чрезмерно жестких действиях полиции в ходе столкновений с демонстрантами, а также отставки Лэм с поста главы администрации.
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