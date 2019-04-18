Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 8:02

Владивосток. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Ким Чхан Сон, глава администрации северокорейского лидера Ким Чен Ына, замечен во Владивостоке в преддверии возможной встречи лидеров КНДР и России.

"Да, Ким Чхан Сон во Владивостоке. Уточняется цель его визита. Вероятно, он прибыл для решения вопросов организации встречи", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" информированный источник.

В среду японская телевизионная сеть Fuji TV опубликовала фотографию, на которой, предположительно, Ким Чхан Сон, являющийся фактическим главой администрации Ким Чен Ына, отвечающим за логистическую подготовку визитов, осматривает территорию железнодорожного вокзала во Владивостоке.

Ссылаясь на источник в российском правительстве, японское агентство Kyodo News сообщило, что высокопоставленный северокорейский чиновник был во Владивостоке и что Россия готовится принять северокорейского лидера 24-25 апреля.

В марте, по данным издания, Ким Чхан Сон также посетил Москву и Владивосток.

Ранее Ким Чхан Сон посещал Сингапур и Ханой в преддверии проведения в этих городах саммитов КНДР - США.

Как сообщалось, на следующей неделе готовится визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию.

Встреча глав двух стран, предположительно, пройдет во Владивостоке перед отлетом президента РФ Владимира Путина в Пекин на саммит "Один пояс - один путь" 26-27 апреля, сообщила в среду газета "Известия" со ссылкой на информированный источник в МИД РФ.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что подготовка к встрече лидеров РФ и КНДР - в активной стадии, она может состояться в любом городе.

Накануне в расписании аэропорта Владивосток появилась информация о внеплановом авиарейсе из северокорейского Пхеньяна, запланированном на следующую неделю. В пресс-службе аэропорта и авиакомпания AirKoryo сообщили, что это не спецрейс.

СМИ предполагают, что встреча может пройти в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. В объявлении, разосланном студентам на внутреннем сайте вуза сообщается, что с 24 по 25 апреля будут перенесены занятия "в рамках визита официальных делегаций".

ив юд др

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