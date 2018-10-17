Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 7:37 17.10.2018 - 07:37

Пекин. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Консультации между руководителями аппаратов глав государств России и Китая стали важной частью двусторонних отношений, заявил глава администрации президента РФ Антон Вайно.

"Механизм взаимодействия администрации президента России и канцелярии ЦК КПК - это неотъемлемая часть стратегического партнерства России и Китая. В рамках этого механизма нам удается обменяться мнениями по различным актуальным вопросам международной повестки дня, российско-китайских отношений и сотрудничества наших ведомств", - сказал А.Вайно в среду в Доме народных собраний в Пекине на встрече с руководителем канцелярии Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Дин Сюэсяном.

"Сегодня мы тоже настроены на конструктивный, деловой разговор по всему спектру наших двусторонних отношений", - добавил глава кремлёвской администрации.

"Для меня это первый зарубежный визит в качестве руководителя администрации президента. И я считаю очень важным то, что он состоялся именно в КНР", - указал А.Вайно.

Дин Сюэсян, в свою очередь, отметил, что консультации между руководителями аппарата ЦК КПК и администрации президента РФ сыграли важную роль в обеспечения успешности контактов между лидерами двух стран.

"Считаем, что этот механизм поистине является новшеством в контактах между Китаем и Россией и он имеет уникальный характер во внешних контактах КНР и РФ. Это отражает особый характер отношений двух стран и в полной мере демонстрирует их ведущую роль во внешней политике наших государств и отражает их высокий уровень", - подчеркнул он.

Предыдущий раунд таких консультаций прошел в апреле 2017 года в Москве: китайскую делегацию возглавлял занимавший тогда должность главы канцелярии ЦК КПК Ли Чжаньшу. С марта этого года он занял должность председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны).

жг

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер