Этот контент был опубликован 11 января 2020 г. 14:23

Пекин. 11 января. ИНТЕРФАКС - Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь лидирует на выборах руководителя этого китайского острова, сообщает в субботу агентство Associated Press.

По итогам подсчета голосов в 70% округов Цай Инвэнь набирает 58% голосов. Ее основной конкурент Хань Гоюй, выдвиженец от партии Гоминьдан, получает 38% голосов.

Хань Гоюй уже заявил, что он позвонил Цай Инвэнь, чтобы поздравить ее с победой.

Цай Инвэнь, которая возглавила Тайвань в мае 2016 года, выступает за провозглашение независимости острова.

Хань Гоюй, мэр города Гаосюн, известен как сторонник более тесных отношений с материковым Китаем. Он считает, что только они могут обеспечить безопасность и процветание тайваньского населения.

Одновременно с выборами главы администрации прошли выборы в Законодательный Юань - парламент Тайваня.

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