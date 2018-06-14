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Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 1:35 15.06.2018 - 01:35

Вашингтон. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Шеф Пентагона Джеймс Мэттис в ходе телефонных разговоров со своими коллегами из Японии и Южной Кореи обсудил итоги саммита лидеров КНДР и США в Сингапуре и подтвердил "нерушимый союз" между странами, сообщила пресс-секретарь ведомства Дана Уайт.

"США вновь подтвердили свои нерушимые оборонные обязательства в отношении Японии и свою приверженность поддерживать свои силы в регионе в состоянии готовности", - говорится в сообщении по итогам разговора с японским министром обороны Ицунори Онодерой.

Глава Минобороны США и его коллега из Южной Кореи Сон Ён Му "обсудили взаимную поддержку продолжающимся дипломатическим усилиям, включая совместную работу по выполнению установок президента по совместным военным учениям США и Республики Корея", - отмечается в пресс-релизе.

"Стороны обязались продолжать тесное сотрудничество в интересах обеспечения регионального мира и стабильности", - подчеркивается в сообщениях.

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