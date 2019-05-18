Этот контент был опубликован 18 мая 2019 г. 5:04

Вашингтон. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Министр Финансов США Стивен Мнучин во второй раз отказался выполнить требование конгресса США о предоставлении Палате представителей налоговых деклараций президента Дональда Трампа.

"Мы не можем предоставить запрошенную информацию", - написал он председателю Комитета по налогам Палаты представителей Конгресса демократу Ричарду Нилу.

Ранее Нил направил в Минфин повестку с требованием предоставить его комитету налоговые декларации президента за шесть лет. При этом крайним сроком Нил назвал 17:00 по местному времени (10:00 мск) пятницы.

Мнучин аргументировал отказ тем, что требование комитета не преследует "законодательной цели".

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