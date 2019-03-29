Этот контент был опубликован 29 марта 2019 г. 2:49

Пекин. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что накануне у американской делегации, прибывшей в Пекин на переговоры по торговле, состоялась продуктивная встреча.

"Вчера вечером у нас состоялся очень продуктивный рабочий ужин, ждем сегодняшней встречи", - сказал он журналистам перед отъездом из отеля к месту переговоров.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и С.Мнучин находятся в китайской столице для проведения очередного раунда торговых переговоров 28-29 марта. Как сообщалось, они рассчитывают, что эти переговоры принесут результат.

"Представитель Роберт Лайтхайзер и я - мы рады вернуться в Пекин и рассчитываем на продуктивные переговоры", - заявил С.Мнучин журналистам после прибытия в китайскую столицу.

Со своей стороны, официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн отметил, что в переговорах есть некоторый прогресс, "однако необходимо проделать еще очень большую работу", добавил он.

Следующий раунд переговоров, как сообщалось, пройдет в Вашингтоне в начале апреля.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине в декабре 2018 года "на полях" саммита G20 согласились отсрочить до 1 марта ужесточение торговых ограничений для достижения компромисса, затем этот срок было продлен с учетом итогов февральского раунда двухсторонних консультаций в Вашингтоне.

Вместе с тем, как на минувшей неделе заявил Д.Трамп, пошлины на китайские товары могут быть сохранены на значительное время, то есть, до тех пор, пока он не будет убежден, что Китай выполняет обязательства по соглашению, если его удастся достичь.

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