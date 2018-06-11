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Этот контент был опубликован 11 июня 2018 г. 17:31 11.06.2018 - 17:31

Вашингтон. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что связанные с РФ структуры, против которых были введены санкции, представляли угрозу для США и их союзников.

"Соединенные Штаты сейчас ведут деятельность по противодействию враждебным игрокам, которые по указанию Российской Федерации и ее военных и разведывательных служб увеличивают наступательный киберпотенциал России. Подпавшие сегодня (под санкции - ИФ) структуры напрямую занимались улучшением российского потенциала в кибернетической сфере и под водой (имеется ввиду отслеживание данных, передаваемых по подводным кабелям связи - ИФ) посредством работы на ФСБ, и таким образом они подвергают риску безопасность США и их союзников", - приводятся в заявлении Минфина слова С.Мнучина.

Согласно заявлению, США "продолжат применять свое право на введение санкций, в том числе предусмотренные CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - "О противодействии противникам Америки путем санкций" - ИФ), чтобы противодействовать постоянно эволюционирующим угрозам, исходящим от России".

При этом в заявлении Россию обвиняют в распространение компьютерного вируса NotPetya, в проникновении в компьютерные сети энергетических систем США в качестве подготовки к возможным наступательным кибероперациям в этой сфере, а также в злоупотреблениях в отношении мировой информационной сети и в отслеживании данных, передаваемых по подводным кабелям связи.

Ранее сообщалось, что власти США добавили в санкционные списки еще трех граждан России и пять структур, имеющих отношение к РФ.

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