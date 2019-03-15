Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 13:00

Брюссель. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Партнёры по экономическим отношениям должны чувствовать себя равными, чтобы сохранять диалог, заявил в пятницу в Брюсселе президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

"Даже если сидеть в баре, даже если сидеть в юрте, в доброжелательной обстановке, но, если кто-то из партнеров себя ощущает лисой, а оппонентов вороной, то на самом деле диалог не получится" - сказал Г.Тосунян, выступая на конференции "Соединяя Евразию от Атлантики до Тихого океана"

"Надо себя чувствовать равными и уважать партнеров, это касается всех участников экономических отношений", - отметил он.

Также Г.Тосунян призвал участников экономических отношений быть более критичными к себе.

"Лучше, если мы будем не только пенять друг на друга, но и самокритично смотреть на себя", - сказал он.

Примером положительного сотрудничества и диалога Г.Тосунян назвал сотрудничество ЕврАзЭс, и, в первую очередь, России с Италией.

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