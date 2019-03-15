Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 14:26

Брюссель. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Влияние американских санкций на банковский бизнес не следует переоценивать, заявил в пятницу на конференции "Соединяя Евразию - от Атлантики до Тихого Океана" президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

"С точки зрения банковского бизнеса американские санкции не нужно переоценивать, потому что они создают серьезные сложности, но доллар - не единственная валюта, в которой банки работают", - заявил Г.Тосунян, отвечая на вопрос "Интерфакса" о ситуации с российско-венесуэльским Еврофинанс Моснарбанком.

В ситуации с Еврофинанс Моснарбанком сначала нужно понять ситуацию в Венесуэле, подчеркнул Г.Тосунян.

В минувший понедельник Минфин США сообщил о включении Еврофинанс Моснарбанка в санкционный список за связь с государственной нефтяной корпорацией Венесуэлы PDVSA, которая сама недавно была включена в SDN List.

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