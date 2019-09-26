Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 13:17

Дубай. 26 сентября. ИНТРЕРФАКС - Независимая избирательная комиссия (НИК) Афганистана полностью готова к проведению 28 сентября президентских выборов в стране, заявила председатель комиссии Хава Алам Нуристани.

"Мы заверяем народ Афганистана, что мы полностью готовы к выборам. Мы завершили подготовку всех наших программ", - сказала журналистам Нуристани, которую цитируют афганские СМИ.

Председатель НИК также подчеркнула, что наличие фотографий женщин в биометрических данных избирателей является "непременным условием для обеспечения транспарентности и предотвращения фальсификации выборов".

Замминистра внутренних дел Афганистана Садат Кушал со своей стороны заявил, что афганские Вооруженные силы будут обеспечивать безопасность примерно 5 тыс. избирательных участков. Вместе с тем, по его словам, 431 избирательный участок будет закрыт по соображениям безопасности.

Движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) ранее пригрозило сорвать предстоящие выборы.

Последние президентские выборы в Афганистане состоялись в 2014 году, победу тогда одержал Ашраф Гани, который вновь решил баллотироваться в этот раз.

Нынешние выборы уже дважды переносились. Первоначально пост главы государства оспаривали 18 кандидатов. Два из них добровольно сошли с дистанции. Это бывший советник президента по национальной безопасности Мухаммад Ханиф Атмар и бывший министр иностранных дел Залмай Расул.

Фаворитами нынешней кампании эксперты называют Ашрафа Гани, премьер-министра Абдулла Абдулла, бывшего влиятельного полевого командира и главу правительства Гульбеддина Хекматияра и бывшего шефа службы безопасности и разведки Рахматуллу Набиля.

Выборы пройдут на фоне решения президента США Дональда Трампа прекратить переговоры, которые вел с талибами в Катаре американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад. Это произошло на финише переговорного процесса, когда стороны подготовили проект соглашения, предусматривавшего достижение прекращения огня, вывод американского военного контингента и запуска межафганских переговоров в Осло.

1ак вш

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