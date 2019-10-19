Этот контент был опубликован 19 октября 2019 г. 17:08

Кабул. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Председатель Независимой избирательной комиссии (НИК) Афганистана Хава Аллам Нуристани извинилась перед избирателями за то, что не может объявить предварительные результаты выборов в обещанный срок.

Ранее НИК обещал обнародовать предварительные результаты прошедших 28 сентября выборов президента 19 октября, окончательные результаты - 7 ноября. Выступая на пресс-конференции в Кабуле вечером в субботу, Нуристани заявила, что комиссия не смогла подвести необходимые итоги в назначенный срок по техническим причинам.

На прошедших выборах за пост главы государства боролись 15 кандидатов, в том числе нынешний президент Мухаммад Ашраф Гани, а также действующий премьер-министр Абдулла Абдулла.

Ош др

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