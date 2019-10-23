Этот контент был опубликован 23 октября 2019 г. 15:18

Кабул. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Салахуддин Раббани подтвердил, что подал президенту Афганистана Мухаммаду Ашраф Гани прошение о своей отставке с поста главы МИД страны.

Вечером в среду Раббани опубликовал в фейсбуке текст своего заявления на имя Гани.

"Благодарю Бога за предоставленную мне возможность служить моей стране и народу около пяти лет в качестве министра иностранных дел Исламской Республики Афганистан", - говорится в заявлении.

"В течение этого периода рабочая среда правительства национального единства, с первых дней его правления до последних дней, не была благоприятной. За это время я увидел, что путем создания параллельных псевдоструктур и маргинализации институтов, являющихся опорами систем во всех системах мира, структура государства была сознательно и бессознательно разрушена", - утверждает Раббани.

По словам министра, теперь, когда период работы правительства национального единства подошел к концу, он "не считает целесообразным продолжать свою работу в этом контексте в рамках этого правительства, подает в отставку, чтобы служить народу и стране посредством политической деятельности".

Правительство национального единства Афганистана было создано в сентябре 2014 года на фоне спорных результатов прошедших выборов президента в результате соглашения между двумя фаворитами - Ашрафа Гани и Абдуллы Абдуллы - при посредничестве тогдашнего госсекретаря США.

Согласно договоренности, Гани получил пост президента, а его главный соперник Абдулла - главы исполнительной власти. Вопрос о закреплении последней должности в Конституции должен был решиться в ходе Лойя Джирги, однако всеафганский совет старейшин по данному вопросу так и не был созван в надлежащий срок.

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