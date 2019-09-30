Этот контент был опубликован 30 сентября 2019 г. 13:00

***В избирательной комиссии заявили, что у кандидатов нет права заявлять о своей победе

Дубай. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла заявил, что он набрал больше голосов на президентских выборах, чем его конкуренты, и победил уже в первом туре, сообщает в понедельник телеканал "Толо Ньюс".

"За нас отдали больше всего голосов на этих выборах, и второго тура выборов не будет", - заявил Абдулла Абдулла на пресс-конференции в Кабуле.

Информации о результатах выборов он не предоставил. Афганский избирком тоже их не публиковал.

Абдулла - один из основных конкурентов президента Афганистана Ашрафа Гани на этих выборах.

Глава секретариата независимой избирательной комиссии Афганистана Хабиб-ур-Рахман Нанг заявил, что у кандидатов нет права объявлять о победе. Он подчеркнул, что объявлять итоги выборов может только избирательная комиссия.

Президентские выборы, четвертые с момента отстранения от власти в стране в 2001 году движения "Талибан" (запрещено в РФ), прошли в субботу в Афганистане, в них приняли участие 15 кандидатов. Предварительных данных об итогах голосования пока не поступало.

Независимая избирательная комиссия Афганистана в понедельник заявляла, что предварительные итоги выборов президента Афганистана будут объявлены 19 октября, окончательные итоги будут подведены 7 ноября.

Фаворитами нынешней кампании эксперты называют нынешнего главу государства Ашрафа Гани, премьер-министра Абдуллу Абдуллу, бывшего влиятельного полевого командира и главу правительства Гульбеддина Хекматияра и бывшего шефа службы безопасности и разведки Рахматуллу Набиля.

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