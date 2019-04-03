Этот контент был опубликован 3 апреля 2019 г. 18:52

Лондон. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Банка Англии Марк Карни заявил, что вероятность выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения очень высока, сообщает в среду британский телеканал Sky News.

"Риск (Brexit без соглашения - ИФ) в настоящий момент чрезвычайно высок", - сказал М.Карни в эфире телеканала.

"В августе этот риск также был тревожно высоким. К сожалению, я думаю, он оказался обоснованным", - подчеркнул глава Банка Англии.

При этом М.Карни подчеркнул, что парламент и правительство страны выступают против выхода Британии из ЕС, однако говорят о возможности такого исхода.

"Таким образом, выход Британии из ЕС без соглашения случится не намеренно и внезапно. Не будет никакого переходного периода - это будет внезапный Brexit без соглашения", - считает руководитель Банка Англии.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости еще раз ненадолго продлить сроки Brexit. Она пояснила, что эта отсрочка должна быть как можно более короткой, и что она завершится, как только будет принято соглашение по Brexit.

При этом Т.Мэй отмечала, что она хочет окончания процесса до 22 мая, чтобы Великобритании не потребовалось принимать участие в выборах в Европарламент.

Ранее ЕС предоставил Великобритании отсрочку по Brexit до 12 апреля, и в случае, если в Лондоне не договорятся о конкретной процедуре Brexit, в этот день страна покинет ЕС без какого-либо соглашения.

1тэ ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!