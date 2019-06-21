Этот контент был опубликован 21 июня 2019 г. 22:59

Рим. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Председатель совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико в пятницу посоветовал бизнесу обращать внимание на незатронутые международными санкциями отрасли экономики России.

"Не слышал я катастрофических прогнозов, а вот реалистические прогнозы я слышал", - заявил он на Седьмом Евразийском семинаре в России, говоря об антироссийских санкциях.

"Конечно, мы находимся в сложной ситуации, и, как мне кажется, со стороны европейских стран произошла адаптация, поэтому мы должны воспользоваться возможностями тех отраслей, которые не были затронуты санкциями", - сказал Фаллико.

"Это очень важные, существенные возможности с точки зрения ведения как бизнеса и торговли, так и промышленности", - подчеркнул он.

Фаллико считает, что представители международного бизнеса должны и в таких условиях продолжать вести диалог.

"Бизнес (разных стран - ИФ) должен продолжать диалог, потому что на нас лежит необходимость экономического развития", - заявил Фаллико в ходе Седьмого Евразийского семинара в Риме.

"Если мы на экономическом уровне не развиваемся, это не приносит нам положительных моментов", - подчеркнул он.

Фаллико отметил, что у бизнеса "есть огромный перечень возможностей", чтобы смотреть на нынешнюю экономическую ситуацию с оптимизмом.

"Особенно в сложные моменты есть огромные возможности. В нашем случае, если мы говорим о России, у нас огромная программа развития инфраструктуры", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Более $46 млрд - это только дороги в следующие пять лет, и это я даже пока не говорю об инициативах в рамках программы "Один пояс - один путь". Общая инфраструктура, в нефтегазовом секторе, в инновациях", - сообщил он.

Фаллико подчеркнул, что "перспективы огромны", если говорить о странах ЕврАзЭс до Китая.

"Поэтому бизнес должен понимать, что в рамках ограничений, которые носят общий характер, есть огромные возможности для развития с экономической, финансовой, коммерческой точек зрения", - заявил он.

Он призвал бизнес не терять мужества перед сложившейся ситуацией с ограничительными мерами между Россией и Европой.

"Не нужно терять мужества перед этой ситуацией, потому что она будет длиться неопределённый срок. Либо мы оставляем в прошлом момент, когда мы не верим в будущее и испытываем боязнь, и это наносит ущерб экономике сегодня, либо мы наберемся упрямства и будем работать на благо экономики", - отметил Фаллико.

По его словам, если бизнес останется скованным страхом из-за геополитической ситуации, он не только не поможет сам себе, но и ухудшит общую ситуацию в экономике.

"Мы продолжаем говорить бизнесменам: у вас огромные возможности для развития бизнеса", - сказал он.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!