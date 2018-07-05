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Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 19:31 05.07.2018 - 19:31

Лондон. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Кара Чарльз-Баркс, главврач больницы в Солсбери, куда поступили двое отравившихся в Эймсбери, заявила, что присутствие этих больных не изменило режим работы этого лечебного учреждения, передает в четверг телеканал "Скай-ньюс".

По словам К.Чарльз-Баркс, больница "полностью открыта и работает в обычном режиме".

Она отметила, что медики этой больницы являются "мировыми лидерами" в лечении людей, пострадавших от нервнопаралитических веществ. Она добавила, что в данный момент медики концентрируются на том, чтобы "стабилизировать" состояние поступивших из Эймсбери пациентов, и что процесс их лечения займет много времени.

30 июня в Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие - 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери.

Позднее полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность британские власти возложили на Россию.

1аю ар об

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