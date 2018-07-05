Глава британского МВД винит Россию в распространении дезинформации после инцидента в Эймсбери
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Лондон. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Глава МВД Великобритании Саджид Джавид заявил, что Россия начала кампанию по дезинформации сразу после инцидента в Эймсбери, где двое британцев отравились веществом типа "Новичок".
"Российская кампания по дезинформации уже началась, как только эти новости были опубликованы вчера, я думаю, мы увидели это в социальных сетях", - сказал С.Джавид в четверг в парламенте Великобритании.
В связи с этим, отметил он, важно, чтобы Великобритания делала публичной информацию о появляющихся свидетельствах в ходе расследования.
По словам С.Джавида, Великобритания "ожидает дальнейшую дезинформацию со стороны российских властей".
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Интерфакс