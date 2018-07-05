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Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 14:20 05.07.2018 - 14:20

Лондон. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Глава МВД Великобритании Саджид Джавид заявил, что Россия начала кампанию по дезинформации сразу после инцидента в Эймсбери, где двое британцев отравились веществом типа "Новичок".

"Российская кампания по дезинформации уже началась, как только эти новости были опубликованы вчера, я думаю, мы увидели это в социальных сетях", - сказал С.Джавид в четверг в парламенте Великобритании.

В связи с этим, отметил он, важно, чтобы Великобритания делала публичной информацию о появляющихся свидетельствах в ходе расследования.

По словам С.Джавида, Великобритания "ожидает дальнейшую дезинформацию со стороны российских властей".

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