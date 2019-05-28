Лондон. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Великобритании следует разработать принципиально новое соглашение по Brexit с ЕС, так как у имеющихся в настоящее время вариантов нет шансов сработать, заявил во вторник глава британского МИД Джереми Хант.

"Единственный возможный вариант, если я добьюсь успеха в борьбе за лидерство у консерваторов, будет заключаться в разработке другой сделки (с ЕС - ИФ)", - написал он в Facebook.

Хант пояснил, что ранее голосовал в парламент за предложения премьера Терезы Мэй по Brexit, так как считал важным добиться быстрого выхода из ЕС, пусть и при не лучшем соглашении. "Я не вижу будущего у имеющегося у нас сейчас варианта соглашения. Я трижды голосовал за него, несмотря на его недостатки, так как считал быстрый выход из ЕС более удачным вариантом, нежели ситуация, в которой есть вероятность отказа от Brexit", - пишет министр.

Кроме того, он посоветовал соратникам-консерваторам отказаться от идеи, нацеленной на то, чтобы спровоцировать всеобщие выборы и вместе с ними - выход из ЕС без какого бы то ни было соглашения. "Попытки добиться выхода без соглашения через всеобщие выборы - это не решение, а политическое самоубийство (для консерваторов - ИФ)", - считает он. К такому выводу Хант пришел с учетом результатов завершившихся в воскресенье выборов в Европарламент. На них Консервативная партия выступила крайне неудачно. Хант увязывает это с тем, что власти пока так и не смогли добиться организованного выхода из ЕС. Он предупреждает, что успех на выборах в Великобритании, следовательно, будет возможен только после завершения процесса Brexit.

Глава британского МИД предупреждает, что в случае неудачи консерваторов на выборах, ко власти может прийти коалиция шотландских сторонников независимости и лейбористов во главе с Джереми Корбином. Последнего Хант называет "марксистом".

Ранее в мае лидер консерваторов и премьер Великобритании Тереза Мэй объявила, что покинет в начале июня занимаемые должности. Следовательно, консерваторам предстоит выбрать нового лидера партии. Именно этот человек станет премьер-министром.

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