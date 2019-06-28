Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 13:51

Лондон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что отношения между Москвой и Лондоном могут восстановиться, если Россия поменяет поведение, сообщает газета The Guardian.

"Восстановить отношения возможно, если Россия изменит свое поведение", - пишет издание на своем сайте со ссылкой на Ханта.

"В прошлом году Россия применила химическое оружие на британской земле (в Солсбери - ИФ). Моя обеспокоенность по России связана с тем, что она вернулась к подобным своим старым трюкам", - добавил Хант.

Так Хант отреагировал на встречу премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным в Осаке на саммите G20.

Ранее премьер-министр Британии на встрече в Осаке, в частности, заявила Владимиру Путину о наличии неопровержимых доказательств причастности РФ к инциденту в Солсбери.

Хант участвует в борьбе за пост лидера британских консерваторов и премьера Великобритании. Его соперник - бывший глава МИД Борис Джонсон, считающийся явным фаворитом.

1мм во*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!