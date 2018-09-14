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Этот контент был опубликован 14 сентября 2018 г. 4:16 14.09.2018 - 04:16

Лондон. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские власти обвинили в отравлении Скрипалей в Солсбери, является "фейковым телевизионным шоу".

"Настало время прекратить фейковые телевизионные шоу. Мир уже узнал, что за этим (отравлением - ИФ) стоит Россия", - прокомментировал в твиттере дипломат интервью россиян, которые сообщили, что были в Солсбери с туристической целью.

А.Петров и Р.Боширов полностью отвергли обвинения в причастности к инциденту в Солсбери, а также то, что они являются сотрудниками ГРУ, как это утверждают британские власти.

1гк гс

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