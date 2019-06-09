Лондон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что задержание и домашний арест российского журналиста Ивана Голунова вызывает у него серьезное беспокойство.
"Очень обеспокоен арестом российского журналиста-расследователя из "Медузы" Ивана Голунова", - написал дипломат в "Твиттере".
Он отметил: "Журналисты должны иметь право свободно высказываться о необходимости привлечения власти к ответственности без боязни возмездия. Мы внимательно следим за этим делом".
Ранее с аналогичных позиций выступил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.
"Я очень обеспокоен и опечален поступающими из Москвы сообщениями о том, что журналист-расследователь Иван Голунов подвергся насилию и был ранен сотрудниками полиции во время содержания под стражей в московском отделении", - говорится в заявлении Ягланда, распространенном в субботу вечером.
По версии следствия, Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). В субботу ему было предъявлено обвинение.
Голунов, как сообщили в полиции, был задержан "6 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре".
Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и что он готов сотрудничать со следствием, "если оно будет играть по честным правилам".
Как сообщалось, Никулинский суд Москвы в субботу принял решение отказать полицейскому следствию в аресте Голунова, отправив его под домашний арест до 7 августа.
1гк пч