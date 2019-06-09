Этот контент был опубликован 9 июня 2019 г. 16:13

Лондон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что задержание и домашний арест российского журналиста Ивана Голунова вызывает у него серьезное беспокойство.

"Очень обеспокоен арестом российского журналиста-расследователя из "Медузы" Ивана Голунова", - написал дипломат в "Твиттере".

Он отметил: "Журналисты должны иметь право свободно высказываться о необходимости привлечения власти к ответственности без боязни возмездия. Мы внимательно следим за этим делом".

Ранее с аналогичных позиций выступил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.

"Я очень обеспокоен и опечален поступающими из Москвы сообщениями о том, что журналист-расследователь Иван Голунов подвергся насилию и был ранен сотрудниками полиции во время содержания под стражей в московском отделении", - говорится в заявлении Ягланда, распространенном в субботу вечером.

По версии следствия, Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). В субботу ему было предъявлено обвинение.

Голунов, как сообщили в полиции, был задержан "6 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре".

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и что он готов сотрудничать со следствием, "если оно будет играть по честным правилам".

Как сообщалось, Никулинский суд Москвы в субботу принял решение отказать полицейскому следствию в аресте Голунова, отправив его под домашний арест до 7 августа.

1гк пч

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