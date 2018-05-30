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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 11:51 30.05.2018 - 11:51

Лондон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Глава британского МИД Борис Джонсон приветствовал сообщение об освобождении сооснователя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера из полицейского участка в Испании и призвал Россию содействовать привлечению к ответственности причастных к смерти юриста фонда Сергея Магнитского.

"Только что поговорил с Биллом Браудером. Очень рад, что его освободили", - написал Б.Джонсон в среду в своем Twitter.

"Москва должна сконцентрироваться на том, чтобы привлечь к судебной ответственности виновных в убийстве Магнитского", - добавил Б.Джонсон.

В среду утром У.Браудер сообщил в Twitter, что его задержали в Мадриде по запросу России в Интерпол. Спустя несколько часов У.Браудер, заочно приговоренный российским судом за совершение тяжких финансовых преступлений, сообщил, что был отпущен из полицейского участка.

"Хорошая новость. Испанская национальная полиция только что отпустила меня после того, как генеральный секретарь Интерпола в Лионе посоветовал им (испанским полицейским) не исполнять запрос России в Интерпол. Это шестой раз, когда Россия использует Интерпол в моем случае", - сообщил У.Браудер в Twitter.

11 июля 2013 года Тверской суд Москвы заочно приговорил У.Браудера к девяти годам тюремного заключения по делу о неуплате налогов на сумму более 522 млн рублей путем фальсификации налоговых деклараций и незаконного использования льгот, предназначенных для инвалидов. Через две недели после этого Россия объявила У.Браудера в международный розыск.

В этом же преступлении суд признал виновным ныне покойного сотрудника фонда С.Магнитского.

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