Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 8:17

Лондон. 8 января. ИНТЕРФАКС - Иранская сторона должна воздержаться от дальнейших обстрелов, нацеленных против США, заявил в среду глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

"Мы призываем Иран не повторять подобные неблагоразумные и опасные атаки и взять курс на срочную деэскалацию", - отмечается в заявлении министра.

При этом он подчеркнул, что Лондон "осуждает атаку, направленную против иракских военных баз, на которых находятся коалиционные силы, в том числе - британские военные".

В ночь на среду Иран провел ракетный обстрел двух иракских баз, на которых размещаются силы возглавляемой США коалиции по борьбе против группировки ИГ (запрещена в РФ). Официальных данных о жертвах не поступало.

1во БП

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