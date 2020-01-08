Лондон. 8 января. ИНТЕРФАКС - Иранская сторона должна воздержаться от дальнейших обстрелов, нацеленных против США, заявил в среду глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
"Мы призываем Иран не повторять подобные неблагоразумные и опасные атаки и взять курс на срочную деэскалацию", - отмечается в заявлении министра.
При этом он подчеркнул, что Лондон "осуждает атаку, направленную против иракских военных баз, на которых находятся коалиционные силы, в том числе - британские военные".
В ночь на среду Иран провел ракетный обстрел двух иракских баз, на которых размещаются силы возглавляемой США коалиции по борьбе против группировки ИГ (запрещена в РФ). Официальных данных о жертвах не поступало.
1во БП