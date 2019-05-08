Этот контент был опубликован 8 мая 2019 г. 16:26

Лондон. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Ирану следует пересмотреть решение о прекращении выполнения ряда обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил в среду глава британского МИД Джереми Хант.

"Мы призываем Иран пересмотреть свое решение", - сказал он на пресс-конференции в Лондоне.

"Сегодняшнее объявление Тегерана о своих обязательствах по сделке - это шаг, который мы не приветствуем. Я призываю Иран не предпринимать дальнейшие шаги, которые ведут к эскалации, и придерживаться своих обязательств", - добавил Дж.Хант.

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