Этот контент был опубликован 8 мая 2019 г. 16:42

Лондон. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Ирану следует пересмотреть решение о прекращении выполнения ряда обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил в среду глава британского МИД Джереми Хант.

"Мы призываем Иран пересмотреть свое решение", - сказал он на пресс-конференции в Лондоне.

"Сегодняшнее объявление Тегерана о своих обязательствах по сделке - это шаг, который мы не приветствуем. Я призываю Иран не предпринимать дальнейшие шаги, которые ведут к эскалации, и придерживаться своих обязательств", - добавил Дж.Хант.

Министр предупредил, что если Иран нарушит условия СВПД, "то будут последствия, будет реакция европейских держав".

Ранее в среду президент Ирана Хасан Рухани сообщил послам стран, подписавших СВПД по иранскому атому, что в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций Тегеран прекращает выполнять некоторые обязательства по сделке.

Иранский президент отметил, что Тегеран предпримет ряд новых шагов в рамках СВПД. "Если же они будут вынесены на рассмотрение СБ ООН, то на это последует жесткий ответ Ирана", - заявил Х.Рухани.

Как сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB, письмо об этом было доставлено послам России, Китая, Великобритании, Франции и Германии в Тегеране.

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