Глава британского МИД: России грозят новые санкции
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Лондон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Великобритании Джереми Хант в четверг, после заявлений нидерландских властей о шпионской деятельности РФ, заявил, что против России могут быть введены новые санкции.
"Мы будем обсуждать с нашими союзниками, какие дальнейшие санкции (против России - ИФ) должны быть введены", - сказал Дж.Хант журналистам.
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Интерфакс