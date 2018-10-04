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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 13:52 04.10.2018 - 13:52

Лондон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Великобритании Джереми Хант в четверг, после заявлений нидерландских властей о шпионской деятельности РФ, заявил, что против России могут быть введены новые санкции.

"Мы будем обсуждать с нашими союзниками, какие дальнейшие санкции (против России - ИФ) должны быть введены", - сказал Дж.Хант журналистам.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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