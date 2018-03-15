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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 13:40 15.03.2018 - 13:40

Лондон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в четверг объявил о создании нового центра по защите от химического оружия стоимостью 48 млн фунтов стерлингов.

"Мы инвестируем 48 млн в создание нового Центра по защите от химического оружия, чтобы оставаться в лидерах в сфере химического анализа и обороны", - цитирует министра "Твиттер" Минобороны Великобритании.

Он также подтвердил, что ряду британских военнослужащих будет предоставлена вакцина от сибирской язвы.

По словам министра, новые меры позволят войскам Великобритании стать "более продуктивными, более летальными и мощными".

В речи Г.Уильямсон упомянул об "угрозе" со стороны России.

"Если мы сомневались в том, какую угрозу Россия представляет для наших подданных, то нам стоит обратить внимание на шокирующий пример их дерзкой атаки в Солсбери", - говорит министр.

"Британия продолжит привносить свет в темнеющий мир", - сказал Г.Уильямсон в заключительной части своей речи.

Ранее выдержки из речи Г.Уильямсона приводили британские СМИ. Они отмечали, что такое решение принимается на фоне недавнего отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

На прошлой неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к инциденту. Россия отвергает обвинения в причастности к атаке.

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