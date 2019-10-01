Этот контент был опубликован 1 октября 2019 г. 13:51

Лондон. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Министр финансов Великобритании Саджид Джавид пообещал увеличить минимальную заработную плату в стране на 28% в ближайшие пять лет.

Выступая на ежегодной конференции Консервативной партии в Манчестере, Джавид сказал, что к 2024 году уровень государственной минимальной заработной платы (National Living Wage) поднимется до 10,5 фунта стерлингов в час ($12,9) по сравнению с 8,21 фунта в 2019 году.

Кроме того, министр предложил распространить действие минимальной зарплаты на всех работников старше 21 года. Сейчас эта ставка применима только к трудящимся в возрасте от 25 лет, для других возрастов ставки ниже.

"В течение следующих пяти лет мы сделаем Великобританию одной из первых крупных экономик в мире, которая покончит с низкой оплатой труда", - цитирует Джавида агентство Bloomberg.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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