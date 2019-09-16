Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 14:58

Лондон. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава британского Управления по контролю соблюдения норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Эндрю Бейли призвал Брюссель гарантировать, что инвесторы и банки получал долгосрочный доступ к инфраструктуре для торговли деривативами в Лондоне в случае, если Великобритания выйдет из Европейского союза без соглашения.

Великобритания и ЕС усиливают подготовку рынков к Brexit без сделки. Евросоюз ввел временные "правила эквивалентности", согласно которым британские рынки и инфраструктура, например, клиринговые палаты, должны считаться соответствующими стандартам ЕС. Однако стороны признают наличие сфер, в которых соглашение еще не достигнуто.

Великобритания оспаривает правило ЕС, которое предусматривает, что зарегистрированные в ЕС инвесторы должны будут торговать около 6,2 тыс. акций, номинированных в евро, на европейских биржах, если Великобритания уйдет с единого рынка без заключения сделки. При этом многие из этих акций на данный момент активно торгуются в Лондоне.

Это правило не устраивает британских регуляторов и европейских фондовых управляющих, которые призывают власти ЕС признать стандарты Великобритании эквивалентными.

"Нам нужно вместе найти выход, который не создаст барьеров и искажений ни для одной из сторон. Мы готовы к диалогу с нашими европейскими коллегами перед тем, как окончательно определимся со своим подходом", - сказал Бейли на мероприятии, организованном агентством Bloomberg, в Лондоне в понедельник.

Хотя у FCA есть полномочия для того, чтобы отсрочить введение ряда правил для рынков акций, "мы не можем полностью смягчить ущерб", отметил он.

Бейли также сказал, что в скором времени возникнет необходимость продлить срок действия разрешения ЕС, которое позволит европейским инвесторам и банкам получить доступ к клиринговым палатам в Великобритании в случае Brexit без сделки. Временное разрешение истекает в конце марта, при этом Лондон является главным мировым центром торговли и клиринга по сделкам с деривативами, такими как свопы и фьючерсы.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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