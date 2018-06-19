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Этот контент был опубликован 20 июня 2018 г. 1:24 20.06.2018 - 01:24

Лондон. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сожалеет о решении США покинуть Совет ООН по правам человека и заявляет о непоколебимой поддержке Организации со стороны Соединенного Королевства.

"Решение США выйти из Совета ООН по правам человека вызывает сожаление. Мы не скрываем, что Великобритания хочет проведение реформы Совета по правам человека, но мы полны решимости работать над укреплением Совета изнутри", - говорится в заявлении Б.Джонсона.

По его словам, "британская поддержка Совета по правам человека остается непоколебимой".

"Это наилучший инструмент, которым международное сообщество располагает в борьбе с безнаказанностью в несовершенном мире, и для достижения многих наши международных целей. Вот почему мы будем продолжать поддерживать и защищать его", - подчеркнул глава британского МИД.

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