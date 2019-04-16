Этот контент был опубликован 16 апреля 2019 г. 18:24

Брюссель. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава временного военного совета Судана Абельфаттах аль-Бурхан уволил генерального прокурора страны Омера Ахмеда Мухаммеда, передают во вторник западные СМИ.

"Генерал-лейтенант А.аль-Бурхан отправил в отставку генпрокурора Мухаммеда", - приводят издания выдержки из заявления совета.

На прошлой неделе в Судане военное командование отстранило от власти президента Омара аль-Башира, сформировав временный военный совет, председателем которого стал Авад ибн Ауф.

Тем не менее, вскоре А.ибн Ауф объявил о решении покинуть пост главы временного военного совета. Своим преемником он назначил начальника генштаба ВС Судана генерала Абельфаттаха аль-Бурхана: последний после этого назначения ушел из генштаба.

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