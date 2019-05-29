Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 16:11

Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Россия, вероятно, втайне проводит испытания ядерного оружия и таким образом нарушает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДЗЯИ), говорится в тексте выступления главы Разведывательного управления Минобороны США Роберта Эшли.

"США полагают, что Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания в той форме, которая подразумевала бы полный запрет на такие испытания ", - цитирует газета The Wall Street Journal выдержки из речи Эшли, с которой он в среду выступает в Гудзонском университете в Вашингтоне.

"То, как мы понимаем процесс разработок ядерного оружия, приводит нас к мысли о том, что деятельность, связанная с российскими испытаниями, позволит ей (России - ИФ) улучшить свой потенциал в сфере ядерного оружия", - отметил он.

Газета отмечает, что это - первый случай, когда США обвиняют российскую сторону в неполном соблюдении ДЗЯИ.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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