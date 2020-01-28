Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 16:09

Пекин. 28 января. ИНТЕРФАКС - Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом заявил, что сейчас не видит необходимости эвакуировать иностранцев из китайского города Ухань, который считается эпицентром распространения коронавируса.

"ВОЗ не рекомендует вывозить иностранных граждан из города Ухань", - приводит газета South China Morning Post слова главы международной организации.

По его словам, не надо "слишком остро реагировать".

Адханом в настоящее время находится с визитом в Китае. По итогам переговоров глава ВОЗ заявил, что уверен в эффективности предпринятых правительством КНР мер для сдерживания распространения коронавируса.

Его слова последовали на фоне сообщений о том, что некоторые страны, в частности, например, Великобритания, изучают возможности для эвакуиации своих граждан из города Ухань.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс. человек, более 100 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германии и Франция.

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